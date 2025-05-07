K.T. Ve E.A. Çarpıştı, 4 Ölü

KAZA SONUCU ÜÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ankara-Niğde Otoyolu üzerinde meydana gelen bir trafik kazası sonucunda, 4 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ise ağır yaralandı. Otoyolun 59. kilometresinde ters yönde ilerleyen K.T. yönetimindeki 06 BIM 593 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen E.A. kontrolündeki 39 AJ 013 plakalı otomobil çarpıştı.

KAZA YERİNE ACİL MÜDAHALE

Kaza haberi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, jandarma, itfaiye ve otoyol ekipleri gönderildi. Sağlık ekiplerinin incelemesi sonucunda, sürücüler K.T. ve E.A. ile 39 AJ 013 plakalı araçta bulunan iki kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan bir kişi ambulansla hastaneye sevk edildi.

CENAZELER ADLİ TIP KURUMU’NA GÖTÜRÜLDÜ

Kazanın gerçekleşmesiyle birlikte hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi, ekiplerin müdahalesiyle araçlardan çıkarılarak Adli Tıp Kurumu’na ulaştırıldı. Otoyolun Ankara istikametinde bir süre tek şeritten sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.