K-TÜ’den “K-Tech Team” Araç Geliştiriyor

TEKNOLOJİ YARIŞMALARINA KATILIM

Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde (KTÜ) farklı mühendislik fakültelerinden oluşan “K-Tech Team” ekibi, geliştirdikleri hidrojenli araçlarla çeşitli yarışmalara katılarak alternatif enerji kaynaklarına dikkat çekiyor. 2013 yılında kurulan bu ekip, tamamiyle kendilerine ait yazılım ve tasarıma sahip 8 araç üretti. Çalışmalara “H2 Vira” adı verilen araçla başlayan ekip, daha sonra “Alesta”, “Yavuz SS”, “Barbaros”, “Viya”, “Vira”, “Fırtına” ve “Bora” isimli araçları geliştirdi. Ekip, 2018 yılından itibaren katıldıkları ulusal ve uluslararası yarışmalarda başarılı dereceler elde etti. KTÜ Teknoloji Yarışmaları Koordinatörü Rafet Çağrı Öztürk, öğrencilerin 12 yıldır kendilerini yenileyerek hidrojenli araç üretimi için sürekli çalıştıklarını belirtiyor.

ARAÇ VERİMLİLİĞİNDE İYİLEŞME

Öztürk, üretilen araçların uluslararası düzeyde yarışmalara katıldığını ve “2013 yılından itibaren toplam 8 araç geliştirdiklerini. Bu araçlarla en yaygın katıldıkları yarışma olan Shell Eco-marathon’a katıldıklarını” dile getiriyor. Öztürk, “Bu yarışma çok önemli. 2018 yılından bu yana geliştirdiğimiz araçlar çoğunlukla ilk 10 içerisinde yer aldı” diyor. Araçların verimliliğinde her yıl önemli gelişmeler olduğuna dikkat çeken Öztürk, “İlk araç ile son araç arasında aşırı fark var. İlk geliştirilen araç yaklaşık 80 kilogramdı, şu an geliştirilen araç ise 38-40 kilogram civarında. Verimlilik ve enerji tüketimi açısından da 3 kata kadar daha iyi araçlar geliştirebiliyorlar” ifadelerini kullanıyor.

ENERJİ DEPOLAMA YÖNTEMİ

KTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi ve takım kaptanı Hüseyin Yutmaz, fosil yakıt tüketimine alternatifler arayan bir ekip olduklarını belirtiyor. “Şu anda kullanılan enerji kaynakları arasında elektrik enerjisi öne çıkıyor. Biz de elektrik enerjisi üzerine çalışıyoruz. Bu elektriği depolamanın birçok yolu var. Şu an lityum bataryalarla bu depolama sağlanırken biz hidrojen üzerinden sağlıyoruz” diyen Yutmaz, hidrojen depolayıp bunu elektriğe çevirdiklerini vurguluyor. Ayrıca “Bora” isimli yeni araçlarının özelliklerine de değinen Yutmaz, hidrojen gazını basınçlandırarak elektriğe çevirdiklerini aktarıyor.

HİDROJENLİ ARAÇLARIN GELECEĞİ

Yutmaz, aracın saatte 30 kilometre hıza ulaştığını ve amaçlarının enerji kaynağını en verimli şekilde kullanmak olduğunu kaydediyor. Otomotiv sektöründeki hidrojenli araç çalışmalarına da vurgu yaparak, bu araçların depolama stratejisinin avantajlarına dikkat çekiyor. “Lityum bataryalı araçlar genelde 500-700 kilometre menzil sunarken, hidrojenli araçların ilk prototipleri bile 1000 kilometrenin üstü menzil garanti ediyor” diyor. Güvenlik ve yaygınlaşmama gibi sebeplerden dolayı hidrojenli araçların günümüzde sınırlı sayıda olduğunu belirten Yutmaz, “Ancak elektrikli araçların yaygınlaşması gibi hidrojenli araçları da ileride kullanacağız” şeklinde konuşuyor.

Makine Mühendisliği 1. sınıf öğrencisi ve takımın mekanik tasarım sorumlusu Ahmet Yasin Balcı, araçların ağırlığına dikkat ettiklerini ifade ediyor. “Sene başında aracımız 63 kilogram civarındaydı. Şu anda 40 kilogram bandına inebilmek için neleri hafifletebiliriz diye planlama yaptık” diyen Balcı, çalışmalarını üniversite bünyesindeki atölyede sürdürdüklerini ve parçaları kendi imkanlarıyla ürettiklerini aktarıyor.