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K. Walker İle Everton Anlaştı

FENERBAHÇE’DE WALKER TRANSFERİNDE SON DURUM

Fenerbahçe taraftarları, Kyle Walker transferini büyük bir heyecanla bekliyor. İngiliz medya kuruluşları, Premier Lig ekibi Everton’un Walker ile bir yıllık sözleşme üzerinde anlaştığını ve imzaların en kısa sürede atılacağını bildiriyor. Son dakika gelişmeleri doğrultusunda; AC Milan’dan dönen Walker, Fenerbahçe ile de zikredilmesine rağmen, tercihini Premier Lig’de kalmaktan yana kullanmaya karar verdi.

EVERTON’DAN AÇIKLAMALAR VE MOYES’İN GÖRÜŞLERİ

35 yaşındaki oyuncu, Everton yönetimiyle uzun bir süre temas halinde bulundu. Everton Teknik Direktörü David Moyes, Walker’ın takım için mükemmel bir hedef olduğunu ifade ederek “Görüşmeler devam ediyor” açıklamasını yaptı. Bu durum, taraftarlarda ve futbol camiasında büyük bir ilgi uyandırıyor.

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