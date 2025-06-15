K2 Dağcılık Eğitimi Tamamlandı

EĞİTİM TAMAMLANDI

Kayseri Dağcılık İl Temsilciliği ve K2 Dağcılık Kulübü’nün iş birliği ile düzenlenen Tek İp Boyu Dağcılık Eğitimi başarıyla tamamlandı. Türkiye Dağcılık Federasyonu Kayseri İl Temsilciliği, K2 Dağcılık Kulübü ile birlikte bu eğitim programını gerçekleştirdi. Eğitim, son gününde yapılan sınavlarla noktalandı.

SINAVLAR GERÇEKLEŞTİ

Eğitime toplam 28 sporcu katıldı ve kurs boyunca hem teorik hem de pratik dersler verildi. Kursun final gününde, kursiyerler aldıkları eğitimler hakkında değerlendirilmek üzere sınava girdi. Kayseri Dağcılık İl Temsilciliği, konuya ilişkin yaptığı açıklamada; “5’i kadın olmak üzere 28 kursiyerin katıldığı eğitimlerde görev yapan hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Sporcularımızı da tebrik ediyor ve bundan sonraki eğitimlerinde başarılar diliyoruz” şeklinde ifadelerde bulundu.