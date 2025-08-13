K2 Dağında İlk Türk Kadın Dağcı

K2 DAĞINA ZOR TIRMANIŞ

Dünyanın en zorlu zirvelerinden biri olan K2 Dağına tırmanış gerçekleştiren Denizlili dağcı Gülnur Tumbat, bu zorlu tırmanışı başarıyla tamamlayarak Türk bayrağını zirvede dalgalandıran ilk Türk kadın dağcı oldu. K2, Pakistan ve Çin sınırında yer alıyor ve 8 bin 611 metre yüksekliğiyle, Everest’ten sonra dünyanın en yüksek ikinci dağı olarak biliniyor.

K2’NİN ZORLUKLARI

K2 Dağı, 8 bin metreden yüksek 14 dağ arasında zirvesine ulaşmanın en zor olduğu yerlerden biri olarak kabul ediliyor. Olası tehlikelerin başında dağın aşırı dikliği, düşen kaya parçaları ve çığlar yer alıyor. Bu nedenlerden dolayı, dağcılar için zorluk seviyesi oldukça dikkat çekici. Gülnur Tumbat, Amerika Birleşik Devletlerinde profesör olarak görev yaparken bu zorluğa göğüs gererek tırmanışını gerçekleştirdi.

TUMBAT’IN BAŞARISI

Daha önce 7 Kıta 7 Zirve projesini tamamlayarak adını duyuran Gülnur Tumbat, K2 Dağına tırmanmayı başardı. Böylece K2 Dağının zirvesinde Türk bayrağını dalgalandırmayı başaran ilk Türk kadın dağcı unvanına sahip oldu.