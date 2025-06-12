Kaan, 2028’de Türk Hava Kuvvetlerine Katılacak

TUSAŞ, KAAN İLE İHRACAT BAŞARISI ELDE ETTİ

TÜRK Havacılık Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından geliştirilen 5’inci nesil savaş uçağı KAAN, ilk uçuşunun üzerinden bir yıl geçmeden ihracat başarısını yakaladı. 2028 yılı sonunda Türk Hava Kuvvetleri envanterinde yer alması umulan KAAN’ın Endonezya’ya teslimatlarının ise 2030’lu yıllarda gerçekleştirilmesi planlanıyor. TUSAŞ, KAAN’ın görüntüsünü paylaşırken “O gün gökyüzü sessizdi, ta ki onun sesi duyulana kadar” notunu düştü. Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanan ve geliştirilen bu savaş uçağı için KAAN projesi hayata geçirildi. Projeye, yeni nesil bir uçakta gereken düşük görünürlük, dahili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti ile artırılmış durumsal farkındalık gibi kabiliyetler eklendi. Bu sayede Türkiye, 5’inci nesil muharip uçağı üretebilen sınırlı ülkeler arasında yer aldı.

KAAN’IN TEST UÇUŞLARI VE PERFORMANSI

KAAN, ilk test uçuşunu 21 Şubat 2024’te gerçekleştirerek 13 dakika havada kaldı ve bu uçuş esnasında 8.000 feet irtifaya çıkarak 230 knot hıza ulaştı. İkinci test uçuşunu ise 6 Mayıs 2024’te tamamladı ve 14 dakika havada kalarak 10.000 feet irtifaya ve 230 knot hıza ulaştı. KAAN, üstün hava hakimiyetini yeni silahlarla arttırılan havadan havaya muharebe menzil, yüksek sürat ile dâhili silah yuvalarından hassas atışlar ve yapay zeka desteği ile artırılmış muharebe gücü ile sağlıyor. KAAN’ın yeni prototip geliştirme çalışmaları sürerken, ikinci prototipin yıl sonuna kadar tamamlanması ve 2026’nın başında uçuşa geçmesi bekleniyor. Toplamda 6 prototipin geliştirilmesi ve test uçuşlarının 2028 yılına kadar tamamlanması planlanıyor.

ÖZEL KABİLİYETLER SUNUYOR

5’inci nesil çok rollü savaş uçağı KAAN, hava-hava ve hava-yer muharebeleri için üstün kabiliyetler sunuyor. TUSAŞ’ın güçlü ve atik platformu olan KAAN, etkileyici savaş kabiliyetleri ile dikkat çekiyor. En güncel mühendislik araçları kullanılarak geliştirilen KAAN’ın kokpiti, pilotun iş yükünü en aza indirecek şekilde tasarlandı. Pilotun fiziksel, bilişsel ve çevresel faktörleri göz önüne alındığında, pilotun durumsal farkındalığını artıran bir kokpit ortamı oluşturuldu.

ENDONEZYA İLE SATIŞ ANLAŞMASI

Endonezya’da düzenlenen INDO Defence 2025 fuarında, Türkiye tarafından milli imkanlarla tasarlanan ve geliştirilen KAAN’ın Endonezya’ya satışıyla ilgili anlaşma imzalandı. Anlaşma çerçevesinde 48 adet KAAN 5’inci nesil savaş uçağının Endonezya’ya teslim edilmesi öngörülüyor. 48 adetlik milli muharip uçak KAAN’ın teslimatının 120 ay içinde gerçekleşmesi planlanıyor ve teslim edilecek uçağın motoru da milli imkanlarla üretilecek.

KÜRESEL BASINDA YANKI BULDU

Türkiye’nin Endonezya’ya KAAN satışını açıklaması dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Bloomberg, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto’nun ofisinden yapılan açıklama ile 5’inci nesil savaş uçağının tedariki için mutabakat zaptı imzalandığını bildirdi. Haberde, “Erdoğan Türkiye’nin lider konuma gelmesini hedefliyor” ifadesi geçti. Ayrıca Türkiye’nin 2023’te savunma harcamalarını %12 artırarak 25 milyar dolara ulaştığı belirtildi. Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesi, bu ihracatı geliştirme aşamasındaki bir 5’inci nesil savaş uçağı için dünya çapında bir ilki olarak değerlendirdi. The Economic Times ise Türkiye’nin savunma ihracat gelirinin 2024’te 7,1 milyar dolara ulaşacağını ve KAAN’ın bu artışta önemli bir katkı sağlayabileceğini aktardı.

TUSAŞ’TAN KAAN PAYLAŞIMI

TUSAŞ, milli muharip uçak KAAN ile ilgili olarak sosyal medya hesabında bir paylaşım yaptı. Paylaşımda, “O gün gökyüzü sessizdi, ta ki onun sesi duyulana kadar” ifadeleri ile KAAN’ın üretim ve test uçuşundan görüntüler paylaşıldı.