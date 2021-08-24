Kaan Ayhan: Bırakın beni Beşiktaş’a gideyim

Son şampiyon Beşiktaş’ın peşinden koştuğu tecrübeli oyuncu Kaan Ayhan kulübüne resti geçti.

Süper Lig’de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, transferde de hareketli günler geçiriyor. Savunma hattına takviye yapmak isteyen siyah beyazlılar, milli futbolcu Kaan Ayhan transferinde sona yaklaştı. Yıldız oyuncu da kulübüne resti çekti.

Beşiktaş’ın transfer listesinde birinci sırada yer alan Kaan Ayhan, Sassuolo’dan ayrılmayı kafasına koydu. Siyahbeyazlıların mali konularda büyük ölçüde prensip anlaşmasına vardığı milli yıldız, Sassuolo’nun Verona’yı deplasmanda 3-2 yendiği maçta 90+1’de oyuna alınınca, saha içinde olmasa da maç sonrasında İtalyan ekibinin yönetime ayrılmak istediğini tekrarladı.

Beşiktaş’ın transfer listesinde birinci sırada yer alan Kaan Ayhan, Sassuolo’dan ayrılmayı kafasına koydu. Siyahbeyazlıların mali konularda büyük ölçüde prensip anlaşmasına vardığı milli yıldız, Sassuolo’nun Verona’yı deplasmanda 3-2 yendiği maçta 90+1’de oyuna alınınca, saha içinde olmasa da maç sonrasında İtalyan ekibinin yönetime ayrılmak istediğini tekrarladı.

Fotomaç’ın haberine göre; Marlon’un takımdan ayrılmasına rağmen teknik direktör Dionisi’nin Ferrari ve Chiriches’i tercih etmesi, Kaan’ın keyfini kaçırdı. Beşiktaş’ın teklifinin elinde olduğu, Şampiyonlar Ligi’nin önerdiği ortamda Kaan’ın, Sassuolo yönetimine takımdan ayrılmasına izin verilmesi için “Beni bırakın artık, gideyim” talebinde bulundu. Beşiktaş yönetimi, İtalyan ekibinin bu konuda vereceği karara kilitlenmiş durumda.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kaan transferinin sadece kadro kalitesini artırmak açısından değil, yabancı kontenjanı sıkıntısının aşılması anlamında da çok önemli olduğunu yönetime bildirdi. Yalçın, pek çok mevkide oynayabilen Kaan’ı kullanarak ‘oyuna yabancı dahil etmek için yabancı çıkarma’ zorunluluğundan kurtulmak amacında.