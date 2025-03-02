Kaan Ayhan’dan Beraberlik Sonrası Açıklamalar

KAAN AYHAN’IN MAÇ SONRASI DEĞERLENDİRMESİ

Galatasaray’ın milli futbolcusu Kaan Ayhan, 3-3 berabere kaldıkları Kasımpaşa maçı sonrası dikkat çekici açıklamalar yaptı. Mücadeleyi ele alan Kaan, “Hepimiz üzgünüz, mutsuzuz. Kaybettiğimiz 2 puan ve oyundan dolayı… Özellikle 3-3’ten sonra daha sakin ve daha iyi olabilirdi. 90 dakika istediğimiz performansı gösteremedik. Bazı doğrular vardı ama çok yanlışlar oldu. Bunu burada konuşmak olmaz. Bu hafta çalışarak, daha iyi geri dönmek istiyoruz” şeklinde düşüncelerini aktardı.

PSİKOLOJİK DURUM VE GELECEK HEDEFLER

Kaan Ayhan, “Sinirliyiz, kazanamadık. Soğuk kanlı kalarak, analizi doğru şekilde yapmalıyız. Tüm Türkiye, moralimizin bozulmasını istiyor. Aramızın açılmasını istiyor. Buna izin vermeyeceğiz. Takım olarak mücadele edeceğiz. Hala lideriz ve 5 puan fark var. İyi olmayan şeyleri, iyileştireceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.