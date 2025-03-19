Kaan Ayhan Macaristan Maçı Öncesi Konuştu

Milli futbolcu Kaan Ayhan, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan’ı geçerek Uluslar A Ligi’ne yükselmek istediklerini belirtti. A Milli Futbol Takımı, yarın saat 20.00’de Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde Macaristan ile karşılaşacak. Maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında Ayhan, 4 aylık bir aradan sonra milli takımda yer almanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti. “Mental anlamda daha dinamik bir takım gördüm. Ona göre hazırlanmaya çalışıyoruz. Uluslar A Ligi’ne yükselmek istiyoruz. Bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Takım da öyle düşünüyor. Zor bir maç” dedi.

Hedeflerinin her zaman Uluslar A Ligi’ne yükselmek olduğunu belirten Ayhan, “Tüm hedeflerimiz Uluslar A Ligi’ne çıkmaktı. Herhangi bir rakip olsa da yarın yine hedefle çıkacağız. Macaristan 1000. maçına çıkacakmış. Onların da motivasyonu yüksek olabilir ama gülen taraf biz olmak istiyoruz” şeklinde konuştu. Maçın İstanbul’da oynanacak olmasının coşkusu ile, “Umarım Macaristan adına daha da zor bir maç olur” diyerek bu durumun kendileri için avantaj olacağını ifade etti.

Genç futbolcuların takımdaki varlığının kendisini gururlandırdığını kaydeden milli futbolcu, “Son 1-2 senede gördüğümüz yetenekler beni sadece futbolcu olarak değil Türk olarak da gururlandırıyor. A Ligi’nde oynamak istiyoruz. Yarın onlarla birlikte oynamak güzel bir duygu olacak” dedi. Ayrıca, 2026 yılında düzenlenecek FIFA Dünya Kupası’na katılmayı çok istediklerini ancak öncelikle yarınki maça odaklanacaklarını sözlerine ekledi.

Kaan Ayhan, Galatasaray’dan takım arkadaşı olan Macar futbolcu Roland Sallai hakkında da düşüncelerini paylaştı. “Roland’ı yarın heyecanla bekliyorum. Güçlü yanlarını da, zayıf noktalarını da biliyorum” diyerek, onunla olan takım arkadaşlığına vurgu yaptı. Ayhan ayrıca, sağlık durumu ile ilgili herhangi bir sorun olmadığını da ifade etti.