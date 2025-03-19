Kaan Ayhan: Uluslar Ligi Hedefimiz

Milli futbolcu Kaan Ayhan, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan’ı geçerek Uluslar A Ligi’ne yükselmek istediklerini belirtti. A Milli Futbol Takımı, play-off turundaki ilk maçında yarın saat 20.00’de Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde Macaristan ile karşılaşacak. Maç öncesi stadyumda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kaan Ayhan, 4 aylık bir aradan sonra tekrar Milli Takım’da yer aldığını hatırlattı.

HEDEFLERİ ULUSLAR A LİGİ

Kaan Ayhan, “Mental anlamda daha dinamik bir takım gördüm. Ona göre hazırlanmaya çalışıyoruz. Uluslar A Ligi’ne yükselmek istiyoruz. Bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Takım da öyle düşünüyor. Zor bir maç” dedi. Ayhan hedeflerinin her zaman Uluslar A Ligi’ne yükselmek olduğunu vurguladı. Macaristan’ın 1000. maçına çıkacağını hatırlatarak, “Onların da motivasyonu yüksek olabilir ama gülen taraf biz olmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

GENÇ YETENEKLERİ GURURLANDIRIYOR

Yusuf Akçiçek gibi genç futbolcuların takımda olmasının önemine değinen Kaan Ayhan, “Son 1-2 senede gördüğümüz yetenekler beni sadece futbolcu olarak değil Türk olarak da gururlandırıyor. A Ligi’nde oynamak istiyoruz. Burada yeteneklere ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Yarın onlarla birlikte oynamak güzel bir duygu olacak” şeklinde yanıtladı.

DÜNYA KUPASI HEDEFİ

2026 FIFA Dünya Kupası’na katılmak istediklerini belirten Ayhan, “Yarına odaklanıyoruz. Aklımızda Dünya Kupası da var. Uluslar Ligi’ne başladığımızda direkt belki Dünya Kupası için avantaj sağlayabileceğimizi düşünerek bu hedefleri koymuştuk” dedi. Ayrıca, ABD’de düzenlenecek Dünya Kupası’nın heyecan katacağını ifade ederek, “İnşallah oraya da katılırız, tekrar bir turnuvada milletimizi aynı şekilde coştururuz” diye ekledi.

ROLAND SALLAI İLE İLİŞKİ

Galatasaray’dan takım arkadaşı Macar futbolcu Roland Sallai ile ilgili bilgi veren Kaan Ayhan, “Roland’ı yarın heyecanla bekliyorum. O güçlü yanlarını bilerek bizim için bir avantaj olacak” ifadesini kullandı. Kaan Ayhan, ayrıca sağlık durumuyla ilgili bir sorun olmadığını da belirtti.