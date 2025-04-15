Kaan Kahriman, Altın Madalya Kazandı

KAAN KAHRİMAN’DAN ALTIN MADALYA

Milli halterci Kaan Kahriman, Avrupa Halter Şampiyonası’nda erkekler 67 kilo koparmada 146 kilogram kaldırarak altın madalya kazandı. Bu madalya, sporcu için büyük bir başarı anlamına geliyor.

FERDİ HARDAL’DAN GÜMÜŞ MADALYA

Diğer bir milli halterci Ferdi Hardal ise 140 kilo kaldırarak gümüş madalya kazanmayı başardı. Bu başarı, Türkiye’nin halter alanındaki yeteneklerinin bir kez daha ortaya çıkmasını sağlıyor.

ŞAMPİYONAYA KATILAN SPORCULAR

21 Nisan’a kadar devam edecek olan şampiyonaya bu yıl Türkiye’den toplam 20 sporcu katılıyor. Bu sporcular arasında 10 kadın ve 10 erkek halterci yer alıyor. Türkiye, uluslararası arenada güçlü bir temsil ile dikkat çekiyor.