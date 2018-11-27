Seçkin Piriler’den olaylı bir şekilde ayrılan Duman Grubunun solisti Kaan Tangöze ile Kıvılcım Ural evlendi.

Duman’ın solisti Kaan Tangöze, 6 yıllık eşi Seçkin Piriler ile olaylı bir şekilde ayrılmıştı. Kaan ve Seçkin’in ayrılığının nedeni Kıvılcım Ural olarak gösterilmiş, ihanetin sonucunda da Kıvılcım Ural’ın hamile olduğu haberleri ortaya çıkmıştı. Dün akşam İstanbul’da düzenlenen bir törenle dünyaevine giren Kıvılcım – Kaan çifti, tüm gece kameralara poz verdi. Seçkin Piriler’in, eski eşi Kaan Tangöze’nin evliliği hakkında yorum yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ve bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Kıvılcam Ural, dün akşam İstanbul’da düzenlenen bir törenle dünyaevine girdi. Kıvılcım Ural gelinliğiyle kameralara poz verdi.

Evlilik töreninin öncesinde Kıvılcım Ural gelinliğiyle kameralara poz verdi. Nikahları kıyılan çift daha sonra müzik eşliğinde dans etti.

Tüm gözler olaylı bir şekilde boşanmaları gerçekleşen Seçkin Piriler’in, Kıvılcım Ural ile Kaan Tangöze evliliği hakkında yorum yapıp yapmayacağına çevrildi.

TRT