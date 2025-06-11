Kaan Uçağı, Endonezya’ya İhraç Edilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin milli muharip uçağı KAAN’ın 48 adetlik rekor ihracat sözleşmesi doğrultusunda Endonezya’ya gönderileceğini duyurdu. Erdoğan, bu anlaşmanın iki ülke arasındaki dostane ilişkileri daha da pekiştireceğini ifade etti.

ENDONEZYA İLE DEV SAVUNMA İHRACAT SÖZLEŞMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Endonezya ile imzalanan dev savunma sanayi ihracat sözleşmesinin detaylarını paylaştı. Erdoğan, kardeş ülke Endonezya ile yapılan anlaşma çerçevesinde, toplamda 48 adet KAAN uçağının Türkiye’de üretileceğini ve Endonezya’ya ihraç edileceğini belirtti. Ayrıca, bu anlaşma kapsamında Türkiye’nin milli muharip uçağı KAAN’ın üretiminde Endonezya’nın yerel kabiliyetlerinden de yararlanılacağını vurguladı. “Yerli ve milli savunma sanayimizin kaydettiği gelişmeyi ve ulaştığı noktayı gözler önüne seren bu anlaşmanın Türkiye ve Endonezya için hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

BÜYÜK KATKI SUNANLARA TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye tarihinin bu rekor ihracat sözleşmesinin imzalanmasına önemli katkıda bulunan Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto’ya selam ve teşekkürlerini iletti. Aynı zamanda Savunma Sanayii Başkanlığı TUSAŞ ve projeye emek veren tüm kurum ve kuruluşlarla ilgili tebriklerini de dile getirdi. Türkiye tarihinin en büyük savunma ihracatlarından biri olan bu anlaşma hakkında Erdoğan, “Savunma sanayimizin daha da güçlenmesi adına her türlü desteği verdiğimiz, bundan sonra da kararlılıkla destekleyeceğimiz bütün firmalarımızın başarılarının devamını diliyor, savunma sanayiinde çalışan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum” değerlendirmesini yaptı.

– ANKARA