Kaan Yıldırım Pınar Deniz’i Sosyal Medyadan Kutladı

KAAN YILDIRIM’DAN ROMANTİK DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım, eşi Pınar Deniz’in 31. yaş gününü sosyal medya üzerinden kutladı. Kanal D’nin büyük ilgi gören dizisi Yargı’da ‘Ceylin’ karakteriyle tanınan Pınar Deniz, kendi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım ile Roma’da gerçekleşen sade bir nikah töreniyle evlendi. Çiftin erkek bebek beklediği bilgisi gündeme yansıdı. Pınar Deniz, kendisinden ilk kez gelen hamilelik pozu ile dikkat çekti ve paylaşımına “Nereden nereye” ifadesini ekledi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI İLGİ GÖRDÜ

Kaan Yıldırım, Pınar Deniz’in yeni yaşını sosyal medya hesabında paylaşarak kutladı. Birlikte oldukları bir fotoğrafı sevenleriyle paylaşan Yıldırım’ın gönderisi hızla beğeni topladı. Yıldırım, çok beğenilen bu paylaşımında “İyi ki doğdun benim güzel eşim, seni seviyorum” ifadelerine yer verdi.