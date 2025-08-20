Kabadüz’de Evi Kundaklayan Üç Kişi Tutuklandı

ÜÇ KİŞİ TUTUKLANDI

Ordu’nun Kabadüz ilçesindeki Çambaşı Yaylası’nda bir evi kundakladığı iddia edilen üç kişi tutuklandı. Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 1 Ağustos’ta gece saatlerinde M.D’ye ait evin, kimlikleri henüz belirlenemeyen kişilerce kasten ateşe verilerek tamamen kullanılamaz hale getirildiği vurgulandı.

OLAYIN ARAŞTIRILMASI BAŞLATILDI

Açıklamada, olayın aydınlatılması ve şüphelilerin tespiti amacıyla Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde bir adli soruşturma başlatıldığı ifade edildi. Ordu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Suç Araştırma Timi (JASAT) ve asayiş timleri, yapılan kapsamlı araştırmalar sonucunda H.Y. (53), M.Y. (26) ve Y.Y. (22) isimli şahısların tespit edildiği aktarıldı.

ŞÜPHELİLER ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLDİ

Düzenlenen operasyonda, şüphelilerin tamamının yakalandığı ve adli makamlara sevk edilen üç kişinin “kasten yangın çıkarma ve kişilere ait mala zarar verme” suçlarından tutuklandığı belirtildi.