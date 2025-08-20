Haberler

Kabadüz’de Evi Kundaklayan Üç Kişi Tutuklandı

ÜÇ KİŞİ TUTUKLANDI

Ordu’nun Kabadüz ilçesindeki Çambaşı Yaylası’nda bir evi kundakladığı iddia edilen üç kişi tutuklandı. Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 1 Ağustos’ta gece saatlerinde M.D’ye ait evin, kimlikleri henüz belirlenemeyen kişilerce kasten ateşe verilerek tamamen kullanılamaz hale getirildiği vurgulandı.

OLAYIN ARAŞTIRILMASI BAŞLATILDI

Açıklamada, olayın aydınlatılması ve şüphelilerin tespiti amacıyla Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde bir adli soruşturma başlatıldığı ifade edildi. Ordu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Suç Araştırma Timi (JASAT) ve asayiş timleri, yapılan kapsamlı araştırmalar sonucunda H.Y. (53), M.Y. (26) ve Y.Y. (22) isimli şahısların tespit edildiği aktarıldı.

ŞÜPHELİLER ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLDİ

Düzenlenen operasyonda, şüphelilerin tamamının yakalandığı ve adli makamlara sevk edilen üç kişinin “kasten yangın çıkarma ve kişilere ait mala zarar verme” suçlarından tutuklandığı belirtildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Osaka’da Panel Düzenledi

Türkiye-Japonya ilişkilerinin 101. yılı dolayısıyla Osaka'da bir panel gerçekleştirildi. Etkinlik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından organize edildi.
Haberler

Çaykur Rizespor Galatasaray Maçına Hazır

Çaykur Rizespor, Süper Lig 4. haftasında Galatasaray ile yapacağı maç için antrenmanlara başladı. Teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki çalışmalarda ısınma ve dayanıklılık egzersizleri yapıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.