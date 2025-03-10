Kabe’de Tarihi Umreci Katılım Rekoru Kırıldı

Müslümanlar Ramazan Ayını Kutsal Topraklarda Geçiriyor

RAMAZAN AYI VE KUTSAL TOpraklar

Müslümanlar, Ramazan ayını huzurlu ve manevi atmosferde geçiriyor. Kabe’ye büyük bir akın söz konusu ve bu yıl, umre ziyaretleri rekor seviyelere ulaşıyor. Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi (Harameyn) İşleri, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “7 Mart’ta 500 bin kişi ile tarihin en yüksek günlük umreci sayısı kaydedildi.” ifadesine yer verdi.

YENİ TEKNOLOJİLERİN KULLANIMI

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA’nın verdikleri bilgiye göre, Mescid-i Haram girişlerinde yüksek teknolojiye sahip hassas sensörler ile umreci sayıları anlık olarak izlenmeye başlandı. Yetkililer, bu yeni teknolojinin hac ve umre ziyaretlerindeki kalabalığı yönetmeyi “optimize etmeyi” ve giriş-çıkış akışını izleyerek daha etkili yönlendirme sağlamayı hedeflediğini belirtiyor.

ANLIK TAKİP SİSTEMLERİ

Ayrıca, gelişmiş akıllı kameralar sayesinde giriş noktalarındaki hareketlilik anlık olarak takip ediliyor. Böylece yoğunluk yaşanan bölgeler hızla tespit edilerek daha etkili yönetim sağlanıyor. Harameyn İşleri Genel Başkanlığı, belirtilen sistemin öncelikle ana giriş noktalarında kullanılmakta olduğunu ve gelecekte Mescid-i Haram genelinde daha yaygın hale getirileceğini duyurdu. Mekke’de bulunan Harameyn İşleri Başkanlığı, Mekke ve Medine’deki kutsal mekanlarla ilgili birçok kurum ve oluşumu bünyesinde barındırıyor.