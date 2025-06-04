Kabe’de Tavaf, Siyasetçiler Bir Araya Geldi

TÜRK SİYASİCİLERİ KABE’DE BULUŞTU

Bakanlar Yılmaz Tunç ve Mahinur Özdemir Göktaş, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile Afrika ve Orta Doğu’dan birçok Müslüman ülke lideri, Kabe’de dün akşam tavafta bir araya geldi. Hacı adayları, akşam saatlerinden itibaren Arafat’a gitmeye başlarken, merkezi bölgedeki Kabe’ye yakın otellerde konaklayanlar akşam ezanı vaktinde daha rahat tavaf yapma imkanı buldu.

Türkiye’den 1.446 hacı adayı, hac ibadeti için bu mübarek topraklara geldi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Süleyman Soylu ve Mustafa Destici akşam saatlerinde Kabe-i Muazzama’da tavaflarını gerçekleştirdi. Tavaf sırasında Süleyman Soylu’ya Türkiye’den gelen birçok hacı adayı selam verip hatıra fotoğrafı çektirdi. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de tavaf dualarını okuyarak bu anı kendisiyle birlikte yaşadı. Tavafını tamamlayan vatandaşlar, Destici’nin hacını tebrik ederek Kabe’nin önünde fotoğraflar çektirdi.

Zilhicce ayının 9. günü olan Perşembe sabah saat 06.00’dan itibaren Kabe’ye yakın otellerde kalan hacı adayları Arafat’a nakledilmeye başlanacak. Yarın öğleye kadar tüm nakillerin tamamlanması hedefleniyor. Bu yıl, 47 derece sıcaklık nedeniyle hacıların konaklamaları için büyük klimalı ve yüksek tavanlı çadırlarda misafir edilmelerine özen gösteriliyor. Aynı zamanda, saat 11.00 ile 16.00 arasındaki intikallerinaksamadan tamamlanmasına dikkat ediliyor.

Suudi Arabistan’a, Afrika ve Orta Doğu ülkelerinden birçok siyasetçi ve lider, kralın misafiri olarak Ecyad bölgesindeki kraliyet misafirhanesinde konaklıyor. Kraliyet misafirhanesinden Kabe’ye açılan kapıdan akşam saatlerinde, güvenlik güçlerinin oluşturduğu insan zinciri altında çıkan misafir liderler, tavaflarını hızlı bir şekilde tamamlıyor.