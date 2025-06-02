Kabe’ye Aşkla Tavaf Ediliyor

BİRBİRİNE BAĞLI AZİM VE SEVDA

Hac için kutsal topraklara gelen hacı adayları, Kabe-i Muazzama etrafında yerlerini alıyor. Bu yıl Suudi Arabistan, 12 yaşından küçük çocuklara hac vizesi vermeme kararı alarak dikkatleri üzerine çekti. Ayrıca, hac vizesi olmayan kişilerin şehre girişine izin verilmiyor. Suudi Hac ve Umre Bakanlığı, misafirlerin konforunu sağlamak için çeşitli yenilikler yapıyor. Engellilere yönelik özel alanlar oluşturulmasıyla beraber, bazı engelli bireylerin, şartların zorlanmasına rağmen ibadetlerini yerine getirme çabaları öne çıkıyor.

HEDEFİ İNLERDEN KALPLERE ULAŞMAK

İki ayağı olmayan bir genç hacı adayı, tavafını zemin katta ellerinin üzerinde yaparak tüm gözleri üzerine çekti. Hareketsiz kalmanın aksine, kendi azmiyle merdivenleri tek başına tırmanması herkesin duygusal anlar yaşamasına neden oldu. Tekerlekli sandalyesinin üstte beklediğini söyleyen genç, sayısını onunla yapacağını belirtti. Merdivenleri kollarıyla tırmanarak ibadetini gerçekleştiren gencin bu azmi, kameralara yansıdı ve izleyenleri derinden etkiledi.