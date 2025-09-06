Kabil’de Bao, Af Kızılayı’yla görüşme yaptı

ÇİN’DEN AFGANİSTAN’A ACIL YARDIM DESTEĞİ

Kabil, 6 Eylül — Çin’in Afganistan Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Bao Xuhui, Afganistan’ın başkenti Kabil’de Afganistan Kızılayı Başkanı Dilaver ile bir araya geldi. Cuma günkü görüşmede, Çin Kızılhaçı’nın sağladığı 200.000 ABD doları tutarındaki acil nakdi insani yardım desteğini Dilaver’e teslim etti. Bao, depremde hayatını kaybedenler için derin taziyelerini iletti ve hayatını kaybedenlerin ailelerine ile yaralılara başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini sundu.

ÇİN’HİM KESİNTİSİZ DESTEK SUNUYOR

Bao, Çin hükümetinin Afganistan’a yönelik deprem için 50 milyon yuan (yaklaşık 7,04 milyon ABD doları) acil insani yardım sağlamaya karar verdiğini duyurdu. Ayrıca, Çin Kızılhaç Derneği’nin 200.000 ABD doları tutarındaki nakit yardımı sağladığını belirtti. Çin Büyükelçiliği, Çinli şirketler ve yurtdışındaki Çinliler Derneği aracılığıyla da nakit bağışlarda bulunarak Afganistan hükümeti ve halkıyla olan derin dostluklarını gösterdi.

AFGANİSTAN’DA YENİDEN İNŞA ÇALIŞMALARINA KATKI

Bao, Afgan hükümetinin liderliğinde depremden etkilenen halkın zorlukları aşarak evlerini kısa sürede yeniden inşa edeceğine dair inancını dile getirdi. Dilaver ise Bao’ya afet durumu ile Afgan Kızılayı’nın acil durum müdahalesi hakkında bilgi verdi. Zorlukların gerçek dostluğu ortaya çıkardığını ifade eden Dilaver, Çin’in anlayış ve yardımlarının afet bölgelerindeki Afgan halkı için güçlü bir destek sağladığını vurguladı. Minnettarlığını dile getiren Dilaver, bağışlanan tüm fonların depremden etkilenen bölgelerdeki kurtarma ve yeniden inşa çalışmaları için kullanılacağını belirtti.