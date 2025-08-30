Kabil’de Bayram Resepsiyonu Gerçekleşti

TÜRKİYE’İN KABİL BÜYÜKELÇİLİĞİ’NDEN ANLAMLI GÜN KUTLAMASI

Türkiye’nin Kabil Büyükelçiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü nedeniyle Afganistan’da bir resepsiyon düzenledi. Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinliğe Kabil’de yaşayan kordiplomatik misyon ve Birleşmiş Milletler (BM) uzmanlık kuruluşları temsilcileri, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Türk Kızılay ve Türk Hava Yolları (THY) Kabil temsilcileri ile iş insanları katıldı. Resepsiyonda, 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hatıraları anıldı.

ŞANSLI ANLAR VE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN MESAJI

Törende saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı’na yönelik mesajı okundu. Türkiye’nin Kabil Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve Misyon Şefi Cenk Ünal, resepsiyonda yaptığı konuşmada, 30 Ağustos zaferinin Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki eşsiz azim, kararlılık ve fedakarlık simgesi olduğunu kaydetti. Ünal, Türk savunma sanayisindeki son yıllarda yaşanan büyük ilerlemelere ve yerli imkanlarla geliştirilen savunma sistemlerinin ülkenin bağımsızlığını pekiştirmekteki rolüne da vurgu yaptı.

ASKERİ ATAŞE’DEN DİĞER BİR KONUŞMA

Türkiye’nin Kabil Büyükelçiliği Askeri Ataşe Vekili Barış Eriş de etkinlikte bir konuşma gerçekleştirdi. Resepsiyon, katılımcılar için anlam dolu anlarla dolup taşarken, Türkiye’nin uluslararası arenada savunma gücünü arttırma hedefleri ve bağımsızlığının önemi tartışıldı.