Kabil’de Molla Hasan Wang Yi ile Bir Araya Geldi

AFGANİSTAN BAŞBAKANINDAN ÇİN’E TEŞEKKÜR

Afganistan Başbakanı Molla Muhammed Hasan Ahund, Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi Wang Yi ile Kabil’de bir araya geldi. Ahund, görüşmede “Çin hükümeti ve halkı, Afganistan’a karşı her zaman dostane ve olumlu bir tutum sergiledi” diyerek, uluslararası alanda Afganistan’ı savunan Çin’e teşekkür etti. Kendisinin ve hükümetinin, Çin gibi iç işlerine müdahale etmeme ilkesine bağlı olduklarını vurgulayarak, tüm ülkelerle dostça bir arada yaşamaya ve iş birliği yapmaya istekli olduklarını ifade etti. Ahund, “Afganistan, son yirmi yıldır savaş ve kaosun yıkımına maruz kaldı” diyerek, bazı Batı ülkelerinin Afganistan’ın itibarını kötü niyetle lekelemeye devam ettiğini aktardı. Ayrıca, Çin ile olumlu ve dostane ilişkileri geliştirmek üzere iş birliğini güçlendirmeyi dört gözle beklediklerini belirterek, “Hiçbir gücün Afganistan topraklarını Çin’i tehdit etmek için kullanmasına asla izin vermeyeceğiz” şeklinde konuştu.

ÇİN AFGANİSTAN’IN GELİŞİMİNİ DESTEKLİYOR

Wang Yi ise, Çin ve Afganistan’ın binlerce yıldır süregelen dostane ilişkilerini dile getirdi. İç işlerine müdahale etmeme ilkesine bağlı kalarak Afgan halkının seçimlerine, kültürel geleneklerine ve ulusal koşullarına göre oluşturulan yönetişim modeline saygı gösterdiklerini ifade etti. Wang, “Afganistan’ın kalkınma ve canlanma hedeflerine ulaşabilmesi için bağımsızlığını el üstünde tutmasını destekliyoruz” dedi. Ayrıca, komşu ülkelerle ortak bir gelecek inşa etme hedeflerine vurgu yaparak, birlikte güvenli ve huzurlu bir bölge oluşturma amaçlarını belirtti. Wang, Afganistan’ın bu süreçte önemli bir ortak olduğuna işaret etti.

ÇİN’İN AFGANİSTAN İLİŞKİLERİ GÜÇLENİYOR

Wang, Afganistan’daki hükümet değişikliğinden bu yana Çin Dışişleri Bakanı’nın ülkeyi iki kez ziyaret ettiğini, bunun da Çin’in Afganistan ile ilişkileri geliştirme ve geleneksel dostluğu ilerletme konusundaki içten isteğini yansıttığını açıkladı. Ayrıca, “Afganistan’ın komşusu olarak adaleti savunmaya ve tek taraflı zorbalığa karşı çıkmaya devam edeceğiz. Güvenlik iş birliğinin güçlenmesi, ekonomik iş birliği için gerekli güvenceyi sağlayacak” ifadelerini kullandı. Wang, Afgan hükümetinin liderliğinde Afganistan’ın daha da kalkınacağına ve halkına daha iyi hizmet vereceğine inandığını belirtti.