Kabil’de Otobüs Kazası 25 Ölü

AFGANİSTAN’DAKİ TRAFİK KAZASI

Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 25 kişi hayatını kaybetti. Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulmetin Kani, Kabil’de gerçekleşen bu üzücü olayla ilgili bilgiler paylaştı. Seyir halindeyken yoldan çıkan otobüsün devrildiğini ifade eden Kani, kazanın sonucunda 25 kişinin yaşamını yitirdiğini, 27 kişinin ise yaralandığını aktardı.

KAZA NEDENİ

Kani, kazanın sebebinin şoförün ihmal olduğunu belirtti. Bu durum, yol güvenliğinin arttırılması gerektiğini vurguluyor. Kabil’deki bu trajik olay, trafik güvenliği konusunu yeniden gündeme getiriyor.