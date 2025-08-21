Kabil’de Wang Yi, Muttaki ile buluştu

ÇİN DIŞİŞLERİ BAKANI WANG Yİ’NİN AFGANİSTAN ZİYARETİ

Kabil’de 21 Ağustos’ta bir araya gelen Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Afganistan Dışişleri Bakanı Emirhan Muttaki arasında önemli bir görüşme gerçekleştirildi. Wang Yi, bu toplantıda, Afganistan’ın ulusal kalkınma alanında kaydettiği yeni başarıları kutladıklarını ifade etti. Wang, “Tüm Afgan halkına karşı dostluk politikası izliyoruz” diyerek, Afganistan ile ilişkilerin gelişmesinde büyük ülkeler ve komşu ülkeler arasında her zaman aktif rol aldıklarını vurguladı.

AFGANİSTAN HÜKÜMETİNE DESTEĞİN DEVAMI

Wang Yi, Afganistan hükümetine yönelik desteğin süreceğini belirterek, ülkede istikrarlı bir yönetim sağlama, kalkınmaya odaklanma ve terörle mücadelede kararlı olma konularında yardım etmeye devam edeceklerini kaydetti. Ayrıca, iyi komşuluk ilişkilerini teşvik etme ve kalıcı istikrar sağlama amacıyla Afganistan ile işbirliğini güçlendirmeye hazır olduklarını da dile getirdi.

AFGANİSTAN’IN ÇİN’E OLUMSUZ MÜDAHALELERDEN KORUNMASI

Afganistan Dışişleri Bakanı Muttaki ise, “Dış müdahaleye karşı Afganistan’a verdiğiniz değerli destek için müteşekkiriz” diyerek, Çin’in bölgedeki barış ve kalkınma için yaptığı katkıları övgüyle değerlendirdi. Muttaki, Çin ile olan dostluğun dış politikalarının temeli olduğunun altını çizerken, Afganistan topraklarının, Çin’e zarar verecek eylemler için asla kullanılmasına izin vermeyeceklerini aktardı. Ayrıca, bölgede kalıcı barış ve istikrarı korumak için güvenlik ve terörle mücadele alanındaki işbirliğini artırma niyetlerini de bildirdi.