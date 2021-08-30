Kabil Havalimanı için Hulusi Akar’dan açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan’ın başkenti Kabil’deki havalimanı hakkında konuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kabil Havalimanı’ndaki son duruma ilişkin bir soru üzerine, “Afganistan’da ki gelişmeleri yakinen takip ediyoruz. Durum ve şartlar oluşur talep gelirse değerlendirmeye hazırız” dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kabil Havalimanı ile ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, ‘Afganistan’da ki gelişmeleri yakinen takip ediyoruz. Durum ve şartlar oluşur talep gelirse değerlendirmeye hazırız’ ifadelerine yer verdi.