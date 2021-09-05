Afganistan’da Taliban güçlerinin ele geçiremediği tek bölge olan Pencşir’de süren çatışmalar nedeniyle, Taliban’ın yeni hükümeti tanıtımı yine ertelendi.

AFP haber ajansının, Taliban kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, kurulacak hükümete ve üyelerine dair bugün de bir açıklama yapılmayacağı belirtildi.

Taliban ile Kabil’in yaklaşık 150 kilometre kuzeydoğusunda bulunan Pencşir vilayetini savunan Ulusal Direniş Cephesi militanları arasında yaklaşık beş gündür sert çatışmaların sürdüğü haber veriliyor.

Başkent Kabil’de ise hükümette yer alma talebiyle bir grup kadın yine protesto gösterisi düzenledi. Kentte iki gündür düzenlenen gösterilerde kadınlar Taliban yönetimini protesto ederken, kadınlara çalışma hakkı tanınmasını ve hükümette yer almasını talep ediyor.

Gösteriye dair internette yayınlanan videolarda Taliban güçlerinin kadınları dağıtmaya çalıştığı görüldü. Yerel medyaya çalışan bir gazeteci, Kabil’de bugün düzenlenen gösteride bir kadının yaralandığını aktardı. Küçük bir grup kadının devlet başkanlığı sarayı önünde düzenlediği gösteride ellerinde tuttukları pankartlarda “20 yıl önceki kadınlar değiliz” veya “Eşitlik, adalet, demokrasi” yazdığı görüldü.

Başkentte düzenlenen bu gösteriden biraz uzakta bir kadın hakları aktivistinin çektiği belirtilen bir videoda ise kadınların da hükümette görev yapmak için eğitim aldığı vurgulanarak, “Suçumuz ne ki bugün bizi kenara itmeye çalışıyorsunuz?” sorusu yöneltildi. Kadınların barışçıl düzenlediği gösterinin uyarı atışlarıyla ve biber gazıyla dağıtıldığı da belirtildi.

1996-2001’E DÖNÜLMESİNDEN ENDİŞE DİLİYOR

Protestolara dair bugünkü videoların gerçekliğinin yüzde yüzde teyit edilmediği belirtildi. Başkent Kabil’de dün bir grup kadın sosyal ve ekonomik hayatta yer alma talebiyle gösteri düzenlemişti.

Gösteriye katılanlar kadınlardan Taranum Sayidi, Alman haber ajansı dpa’ya yaptığı açıklamada, ülkedeki durum nedeniyle haklarını savunmak üzere sokağa çıkmaya mecbur kaldığını söyledi.

Üç üniversite diploması bulunduğunu belirten Sayidi, şimdi kendisinden evde kalmasının beklendiğini belirtti. Sayidi, Taliban’ın kadınların sadece alt düzeylerde görev almasını istediğini de sözlerine ekledi.

Bir grup kadın Perşembe günü de Herat kentinde daha fazla hak talebi ile gösteri düzenlemişti.