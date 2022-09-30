Kabil’de patlama! 19 ölü, 29 yaralı

Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir eğitim enstitüsünde meydana gelen patlamada 19 kişi hayatını kaybederken, 29 kişi de yaralandı.

Kabil polis sözcüsü Halid Zadran verdiği demeçte, “Enstitünün içinde bir patlama meydana geldi, patlama can kaybına neden oldu” dedi. Güvenlik görevlilerinin inceleme yapmak için bölgeye geldiğini de sözlerine ekledi.

19 kişi hayatını kaybettiği, 29 kişinin yaralandığı açıklandı. Olayla ilgili konuşan tanık, bir intihar saldırganının eğitim merkezinde patlayıcıları patlattığını söyledi.

DEAŞ’ın 2020’de Kabil’in batısındaki bir eğitim merkezine düzenlediği saldırıda ölen 24 kişi arasında genç öğrenciler de vardı.