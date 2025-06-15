Kabin Camı Patladı, Yaralandım

CAM KABİNİN PATLAMASIYLA YARALANDI

Antalya’da banyosunda duş kabininin camının patlaması sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 80 yaşındaki emekli öğretim görevlisi Kemal Koçak, yaşadığı korkunç anları paylaştı. Koçak, “Bomba gibi patladı, dolu yağar gibi kolumun üzerine bütün cam kırıkları sıçradı” sözleriyle o anki durumu özetledi. Olay, geçtiğimiz ay Muratpaşa ilçesinde gerçekleşti. Duş aldıktan sonra kabinden çıkmak için kapakları açmaya çalışan Koçak, aniden başlayan cam patlamasıyla karşılaştı. Cam kırıkları üzerine düştüğünde kolu, bacakları ve elleri yaralandı. Koçak, büyük bir kan kaybı yaşadı ve hemen özel bir hastaneye kaldırılarak 20’ye yakın dikiş atıldı. Ayrıca bir parmağında kemik çatlağı tespit edildi.

HASTANE SÜRECİ VE YAŞADIĞI ACI

Tedavisinin ardından halen sağ elini kullanamayan Koçak, olayı şu sözlerle anlattı: “Evde kimse yoktu. Duşa girmiştim, tam çıktığım sırada kabinleri açarken sağ taraftaki cam bomba gibi patladı. Dolu yağar gibi kolumun üzerine bütün cam kırıkları sıçradı. Ayağımdaki cam kırıklarını temizlemeye çalıştım ama hem ayağım hem elimden kanlar akıyordu. Eşimi aradım ve ardından hastaneye gittik. Elime 20’ye yakın dikiş atıldı, kemiğimde de çatlak oluştu. Yaklaşık bir aydır araba kullanamıyorum.”

CAM KABİNLERİNDE ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER

Olayın ardından kabinin patlama nedenleri üzerine araştırmalar yapan Koçak, şu bilgileri paylaştı: “Allah benim başıma verdi, kimsenin başına vermesin. Temperli camların mutlaka en iyi fabrikasyon noktalarından alınması gerekiyor. Merdiven altı üretimlere dikkat edilmesi lazım. Üretim sırasında hava boşluğunun bulunmaması önemli. Montajcıların kapı kolları ve köşelerini yerleştirirken cama zarar vermemesi gerekiyor. Isı farklılıkları oluştuğunda cam kırılabiliyor. Bunun yanı sıra banyoda olmadığınız zaman da birçok kişinin başına bu durum gelebiliyor. Mutlaka cam bulundurulan duş kabinine film takılması gerekiyor. Ben iki banyoma da film takarak tedbirimi aldım ama bu olay 7 yıl sonra gerçekleşti.”