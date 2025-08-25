Kabine, Ahlat’ta Toplandı, 954. Yıl

TOPLANTI MALAZGİRT ZAFERİ NEDENİYLE GERÇEKLEŞTİ

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü nedeniyle Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi. Bu yıl dönümü dolayısıyla kabine toplantısının yeri değişti. Bugün gerçekleştirilen kabine toplantısı Bitlis’in Ahlat ilçesinde yapıldı.

GÜNDEMDEKİ KONUŞULACAK MESELELER

Kabine toplantısında, Terörsüz Türkiye sürecinin yanı sıra Irak ve Suriye’deki gelişmeler ile Ukrayna-Rusya arasındaki barış müzakereleri ve Gazze’de yaşanan olaylar da gündeme alınacak.