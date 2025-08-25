Haberler

Kabine, Ahlat’ta Toplandı, 954. Yıl

TOPLANTI MALAZGİRT ZAFERİ NEDENİYLE GERÇEKLEŞTİ

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü nedeniyle Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi. Bu yıl dönümü dolayısıyla kabine toplantısının yeri değişti. Bugün gerçekleştirilen kabine toplantısı Bitlis’in Ahlat ilçesinde yapıldı.

GÜNDEMDEKİ KONUŞULACAK MESELELER

Kabine toplantısında, Terörsüz Türkiye sürecinin yanı sıra Irak ve Suriye’deki gelişmeler ile Ukrayna-Rusya arasındaki barış müzakereleri ve Gazze’de yaşanan olaylar da gündeme alınacak.

İtalyan Gazeteci Fabrizio Romano’nun Bildirdiğine Göre Taraflar Uzlaştı

Galatasaray, Monaco'da oynayan Wilfried Singo'yu transfer etmek üzere anlaşmaya çok yakın. 24 yaşındaki futbolcu, hem stoper hem de sağ bek olarak görev yapabiliyor.
İstanbul’da Kaybolan Çocuk İçin Araştırma Sürüyor

İstanbul Sultangazi'de denize gitmek üzere evden çıkan 12 yaşındaki Hacı Rabia, 4 gündür kayıp. Aile ve komşular çocuğu bulmak için seferber oldu.

