Kabine Beştepe’de Toplanıyor: Gündem İBB ve Ekonomi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe’de yeniden toplanıyor. İki haftalık bir aranın ardından gerçekleşecek bu toplantıda iç ve dış politikadaki önemli meseleler gündeme gelecek. Gündemin başlıca konuları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki soruşturma süreci, hükümetin “Terörsüz Türkiye” vizyonu, Suriye’deki güncel durum ve Gazze’deki insani kriz yer alıyor.

İBB’DEKİ SORUŞTURMA: HUKUKİ VE GÜVENLİK AÇIDAN DEĞERLENDİRME

Kabinede, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki yolsuzluk ve terör bağlantılı soruşturmaların güncel durumu detaylı şekilde ele alınacak. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk iddiasıyla tutuklu bulunması ancak terör suçlamaları sebebiyle tutuksuz yargılanmasına karar verilmesi, toplantıda önemli gündem maddelerinden birini oluşturacak. Bu süreçteki hukuki gelişmelerin yanı sıra, soruşturmanın güvenlik ve asayiş boyutları da masaya yatırılacak.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ VE PKK’NIN DURUMU

Hükümetin “Terörsüz Türkiye” hedefi, kabinedeki bir diğer öncelikli konu olarak karşımıza çıkıyor. İmralı’dan gelen çağrının ardından PKK’nın ateşkes ilan ettiği biliniyor ancak silah bırakma noktasında henüz somut bir ilerleme kaydedilmediği ifade ediliyor. Toplantıda, örgütün silah bırakma sürecine dair olası yasal düzenlemeler ve güvenlik politikaları, bu hedef doğrultusunda atılacak adımlar çerçevesinde tartışılacak.

Dış POLİTİKADA SIRADIŞI GÜNDEM: SURİYE VE ABD

Suriye’de yeni devlet başkanı Ahmet Şara ile gerçekleştirilen görüşmeler ve geçici anayasa süreci, kabinede gündeme gelecek dış politik konulardan biri olacak. Türkiye’nin bölgedeki güvenlik stratejileri, PKK/YPG’nin mevcut durumu ve ABD’nin Suriye üzerindeki politikalarına dair yeni açıklamalar toplantıda ele alınacak. Ankara’nın Şam ile ilişkileri ve bölgedeki dengeler, detaylı bir şekilde değerlendirilecek.

GAZZE’DEKİ İNSANİ KRİZ DERİNLEŞİYOR

Gazze’deki insani kriz ile ilgili durum da toplantıda önemli bir yere sahip olacak. Krizin boyutları, insani yardım çalışmaları ve uluslararası toplumun bölgedeki müdahale stratejileri gibi konular değerlendirilecek. Hükümet, Gazze’deki insani duruma yönelik gereken adımları belirlemeye çalışacak.