Kabine Beştepe’de toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplanıyor.

Çalışma hayatına ilişkin yasal düzenlemeler, toplantının öncelikli gündemi olacak. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret, EYT, memur ve emekliye yönelik çalışmalardaki son durum ele alınacak. Terörle mücadele ve sınır ötesi operasyonlar da gündemde.

Milyonları ilgilendiren soruların cevabı için gözler, yarın yapılacak Kabine Toplantısı’na çevrildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığındaki toplantının ana gündemi ekonomi. Kabine, çalışma hayatına ilişkin yasal düzenlemeleri görüşecek.

Milyonlarca asgari ücretlinin beklediği zam oranı için çalışmalar sürüyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 14 Aralık’taki 2’nci toplantısı öncesinde son durum, Kabine Toplantısı’nda değerlendirilecek.