Kabine Bugün Beştepe’de Toplanacak

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ

Kabine, Beştepe’de bugün bir araya geliyor. Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık ediyor. Kabine toplantısının ana gündem maddesi, Terörsüz Türkiye süreci olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçle ilgili daha önce önemli mesajlar vermişti. Bu bağlamda, terör örgütü PKK’nın kendini feshetme ve ardından silah bırakma kararının sahaya yansıyışına ilişkin bölgeden gelen raporların kabineye sunulması bekleniyor.

Dış politika konuları da kabine toplantısının önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Türkiye’nin Rusya ile Ukrayna arasında sürdürdüğü diplomasi trafiği, toplantıda kapsamlı bir şekilde ele alınacak. Ayrıca, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları da kabinede tartışılacak. Kurban Bayramı tatilinin süresince alınacak tedbirler de kabine gündemine dahil olacak.