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Kabine Bugün Beştepe’de Toplanıyor

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KABİNE TOPLANTISI BEŞTEPE’DE YAPILACAK

Kabine, bugün Beştepe’de bir araya gelecek. Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık ediyor. Bu kabine toplantısının ana gündem maddesi, Terörsüz Türkiye süreci olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde bu süreçle ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu. Bu kapsamda, terör örgütü PKK’nın kendini fesih ve ardından silah bırakma kararının sahaya yansımalarına dair bölgeden gelen raporların kabineye sunulması bekleniyor.

DÜNYA GÜNDEMİNDEKİ OLAYLAR DEĞERLENDİRİLECEK

Dış politika, kabine toplantısının önemli konularından biri olarak öne çıkıyor. Türkiye’nin Rusya ile Ukrayna arasındaki sürdürdüğü diplomatik trafiğin kapsamlı bir şekilde ele alınması plânlanıyor. Ayrıca, İsrail’in Gazze’ye yönelik gerçekleştirdiği saldırılar da bu toplantıda değerlendirilecek. Kabinenin gündeminde, Kurban Bayramı tatili boyunca alınacak tedbirler de yer alıyor.

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