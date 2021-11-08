Kabine bugün toplanıyor

Kabine, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında salgın ana gündemiyle toplanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Ankara Beştepe’de düzenlenecek toplantının ana gündem maddesi salgınla mücadele olacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın konuya ilişkin bir sunum yapması bekleniyor.

Kabinede, 25-30 bin bandında seyreden yeni vaka ile can kaybı sayılarını azaltmak için atılması gereken adımlar ele alınacak.

Terörle mücadele operasyonları ve dış gelişmeler de Kabine’nin gündeminde olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplantının ardından açıklama yapması bekleniyor.