Kabine bugün toplanıyor

Kritik kararların çıkması beklenen kabine, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplanacak. Gündemde ekonomik gelişmeler ve salgınla mücadele var.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı bugün Beştepe’de gerçekleşecek.

Kabinede salgınla mücadele konusunde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sunum yapması bekleniyor.

Aşılama takvimi, yerli aşı çalışmalarında gelinen son durum hakkında Bakan Koca kabine üyelerine bilgi verecek.

Toplantının bir diğer önemli başlığı da ekonomi olacak. Döviz kurlarındaki hareketlilik toplantıda değerlendirilecek.

Ayrıca terörle mücadele, Suriye Libya ve Irak’ın kuzeyindeki gelişmeler de kabinenin gündem maddeleri arasında yer alacak.