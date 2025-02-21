Kabine Değişikliği Cumhurbaşkanının Takdiri

KABİNE DEĞİŞİKLİĞİNE DAİR DEĞERLENDİRMELER

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, partinin 8. Olağan Büyük Kongresi öncesinde kabinedeki olası değişiklikler hakkında dikkate değer açıklamalar yaptı. CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova’nın sorularını yanıtlarken, “Kabine değişikliği Cumhurbaşkanımızın takdiri. Nasıl bir enerjiyi üreteceğini hep birlikte göreceğiz. Hali hazırda çok güçlü bir hükümetimiz var. Dolayısıyla oradaki takdir Genel Başkan’ımızda.” ifadelerini kullandı.

TÜSİAD VE VESAYET YORUMU

Kandemir, TÜSİAD’a yönelik soruşturmaya ve kurumun açıklamasına değinerek ‘vesayet’ vurgusu yaptı. “Hala daha alışkanlıklarını değiştirememiş kurumlar var Türkiye’de. Bunlardan biri TÜSİAD. Türkiye’de ifade özgürlüğü için bedel ödemiş bir siyasi partiyiz. TÜSİAD vesayet odağı gibi davrandı. Meşru siyasal zemin vesayetle gölgelenmez. Eski Türkiye yok. Siyasete ve siyasetçiye talimat veren Türkiye yok. Tam bağımsız Türkiye var bugün.” şeklinde konuştu.