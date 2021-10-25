Kabine toplanıyor

Kabine, dış politika ana gündemi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD, Fransa, Almanya, Hollanda, İsveç, Norveç, Finlandiya, Danimarka, Kanada ve Yeni Zelanda büyükelçilerinin ortak açıklamayla Kavala’nın “serbest bırakılması” çağrısı yapmasına sert tepki göstermiş, Afrika ziyareti dönüşünde “Bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz” demişti. Cumartesi günü Eskişehir’de katıldığı toplu açılış törenindeki konuşmasında ise “Bu 10 tane büyükelçinin ‘istenmeyen adam’ ilan edilmelerini hemen halledeceksiniz” diyerek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na talimat verdiğini açıklamıştı. Kabinede büyükelçilerin “istenmeyen adam” ilan edilmesi süreci tüm detaylarıyla görüşülecek.

Suriye’nin kuzeyine yeni bir operasyon yapılması seçeneği de Kabine’de ele alınacak. Bu ayın sonunda Roma’da gerçekleşecek G-20 zirvesine hazırlıklar ile Erdoğan’ın başta ABD Başkanı Joe Biden olmak üzere devlet ve hükümet başkanlarıyla yapacağı ikili görüşmeler de toplantıda değerlendirilecek.

Bu kapsamda Türkiye’nin F-35 programı ile ilgili talepleri ve ABD’nin F-16 teklifi masaya yatırılacak. Erdoğan’ın üç Afrika ülkesini kapsayan ziyareti de konu başlıkları arasında yer alacak. Kabine gündemindeki öncelikli konu başlıklarından birisi de terörle mücadele olacak. Sahadaki son durum, güvenlik güçleri ve MİT’in ortaklığıyla gerçekleşen başarılı operasyonlar ile Suriye’nin kuzeyine düzenlenebilecek yeni bir operasyon seçeneği de detaylarıyla görüşülece