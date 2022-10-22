Kabine toplanıyor! Gözler Beştepe’de!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı Pazartesi günü Beştepe’de gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığındaki kabine toplantısında pek çok konu gündeme gelecek. En çok merak edilen konuların başında ise sözleşmeli personelin beklediği kadro düzenlemesi.

Konuyla ilgili bilgi veren CNN Türk muhabiri Ahmet Türkeş şu ifadeleri kullandı: Kamuda yaklaşık 550 bin personel kadro bekliyor. Tabi sayı bu kadar fazla olunca çalışmada çok dikkat çekiyor. Bakan Bilgin sendikalarla bir araya gelip bir çalışma hazırlamıştı. Temaslar gerçekleştirmişti. Tüm bu temasların kabine toplantısında gündeme gelmesi bekleniyor.

EKONOMİ BAŞLIĞI OLDUKÇA YOĞUN!

Son olarak Merkez bankası üç kez üst üste faiz indirimi kararı almış, faiz oranı 10,5 seviyesine çekilmişti. Bu karar da kabine toplantısında gündeme gelecek.

Esnaf ve dar gelirliler için atılacak adımlar kabine gündeminde konuşulacak adımlar arasında.

Başörtüsü düzenlemesi kabinenin ana gündem maddesini oluşturabilir. Düzenlemenin meclis gündemine gelmesi bekleniyor.