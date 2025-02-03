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Kabine Toplanıyor: Gündem Konuları Neler?

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KABİNE TOPLANTISI DETAYLARI

Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında saat 16.50’de başladı. Toplantının gündeminin önemli başlıkları arasında, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta gerçekleşen depremlerin ikinci yıl dönümünde bölgedeki atılan yeni adımlar bulunuyor.

Toplantıda ayrıca, “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmalar, Bolu’daki otel yangını faciası, Suriye’nin yeni yönetimi ile iş birliğinin artırılması ve Gazze’deki son durum gibi önemli konular ele alınacak. Kabine’nin bir diğer önemli gündem maddesi ise Hamas ile İsrail arasında sağlanan ateşkes olacak. Bu ateşkesin devam ettirilmesi için Türkiye’nin sağlayacağı destek de toplantıda görüşülecek.

Gazze’ye yapılacak yardımlar da Kabine’nin önemli tartışma konularından biri olarak öne çıkıyor. Ayrıca, toplantıda enflasyon ile mücadele kapsamında yaşanan gelişmeler ve fiyat istikrarını sağlamak için atılacak adımlar detaylı bir şekilde değerlendirilecek.

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