Kabine toplanıyor! Gündem yoğun

Kabine, yoğun gündemi görüşmek üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün kabine toplantısına başkanlık edecek. Yoğun gündemle toplanan kabinede masada dikkat çeken başlıklar olacak.

Özbekistan’da Şanghay Zirvesi ve Amerika Birleşik Devletleri’nde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çalışmalarına katılarak son iki haftada yoğun diplomasi trafiği yürüten Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün kabine toplantısına başkanlık edecek.

YUNANİSTAN İLE GERİLİM

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak kabinede, Ege’de Yunanistan’la yaşanan gerilim, Rusya-Ukrayna savaşı, yurt içi ve sınır ötesi operasyonlar ile ekonomi başlıklarının ele alınması bekleniyor.

BM’de dünya liderlerine hitap ederken Yunanistan’a sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine üyeleriyle son durumu değerlendirecek.

ESİR TAKASI

Rusya-Ukrayna arasında esir takası gerçekleşti. Hem esir takasının ardından devam eden süreç hem de Rusya-Ukrayna savaşının diplomasi yoluyla sonlandırma çalışmaları da toplantıda ele alınacak.

MIR ÖDEME SİSTEMİ

Rusya’nın ‘Mir Ödeme sistemi’ de toplantının gündeminde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen cuma ekonomi kurmaylarıyla bu sistemi görüştü. Kabine toplantısında da ‘Mir Ödeme Sistemi’ ve alternatifleri ile ilgili değerlendirme yapılması bekleniyor.

EKONOMİ GÜNDEMİ

Toplantıda enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele kapsamında alınan tedbirler ile kamudaki 90 bin taşeron işçinin kadroya alınması çalışmaları ele alınacak.

TERÖRLE MÜCADELE

Önce Özbekistan’da Şanghay Zirvesi ardından da ABD’de Birleşmiş Milletler Genel Kurul çalışmalarına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabine üyelerini temaslarıyla ilgili bilgilendirmesi bekleniyor.

ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından Millete Sesleniş Konuşması yapacak.