Kabine toplanıyor! Kritik kararlar toplanacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün yoğun bir gündem ile toplanacak. İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurusu da öncelikli gündem maddesi olarak ele alınacak. Toplantıda açık cezaevi izinleri de masada olacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak. Beştepe’deki toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek.

Kabinenin öncelikli gündem maddesi NATO olacak. Beştepe’deki toplantıda, bu konuda önümüzdeki süreçte izlenecek yol haritası üzerinde durulacak. NATO üyesi ülkelerin terör örgütlerine verdiği desteği kesmeleri konusunda takınılacak tavır ele alınacak.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın sonra erdirilmesi için yürütülen diplomatik çabalar, Doğu Akdeniz’deki son durum, Libya ve Afganistan’daki gelişmeler de ele alınacak diğer konular olacak.

ENFLASYONLA MÜCADELE

Kabine toplantısında fahiş fiyat artışları karşısında hükümetin aldığı tedbirlerin piyasaya yansıması da değerlendirilecek. Enflasyonla mücadelede önümüzdeki dönemde atılacak adımlar ele alınacak.

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ

Beştepe’deki toplantıda açık cezaevlerinde kalan 80 binin üzerindeki hükümlünün Koronavirüs nedeniyle verilen ve 31 Mayıs’ta sona erecek olan ev izinleriyle ilgili nihai kararın da çıkması bekleniyor. Mahkûmların tekrar cezaevine dönmemesine dönük formüller AK Parti MYK’da da ele alınmıştı. Denetimli serbestlik kapsamında dışarıda olan yaklaşık 80 bin hükümlüden izin süresince hiçbir suça karışmayanlar için uygulamanın ya kalıcı hale getirilmesi ya da izin süresinin uzatılması gündeme gelecek. 15 Nisan 2020’de açık cezaevinde kalan hükümlüler, pandemi nedeniyle denetimli serbestlik kapsamında evlerine gönderilmişti. Uygulama 12 kez uzatılmıştı.

SÜREN OPERASYONLAR

Terörle mücadele operasyonları da bir diğer önemli başlık. Yurt içi ve sınır ötesinde devam eden operasyonlardaki son durum görüşülecek. Irak ve Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG’ye karşı düzenlenecek yeni operasyonlar değerlendirilecek.

ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPACAK

Kabine toplantısı sonrası alınan kararları millete sesleniş konuşması ile Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak.