Kabine toplanıyor! Yeni tedbirler görüşülecek

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün salgın tedbirleri başta olmak üzere yoğun gündemle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor.

Yüz yüze eğitim başladığı gün yapılan toplantıda, bu nedenle alınan ilave tedbirler üzerinde durulması bekleniyor. Aşı çalışmalarının da değerlendirileceği toplantıda, Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri kapsamında yeni tedbirler üzerinde durulacağı da belirtildi. Toplantının bir diğer gündem maddesi ise terörle mücadele olacak. Afganistan’daki son durum ve tahliye sürecinin ardından yaşanan gelişmeler de toplantıda değerlendirilecek. Muhtemel bir göç dalgasına karşı İran’ın sınırında alınan tedbirler de konuşulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Mali Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Assimi Goita ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; görüşmede, iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.