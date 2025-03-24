Kabine Toplantısı 24 Mart’ta Gerçekleşecek

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan Kabine Toplantısı, genellikle her iki haftada bir Pazartesi günleri gerçekleşiyor. Vatandaşlar, Kabine Toplantısı’nın ne zaman yapılacağı ve bugün saat kaçta başlayacağı gibi sorular yöneltiyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklama yapması bekleniyor. Kabine Toplantısı bu gün, 24 Mart 2025 Pazartesi günü yapılacak. Önceki toplantılara dayanarak, bugünkü toplantının saat 15.00 civarında başlaması öngörülüyor.

YOLSUZLUK VE TERÖR SORUŞTURMALARI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte bazı belediye başkanları ve yöneticilerinin yer aldığı “yolsuzluk ve terör” soruşturmasındaki adli gelişmeler dikkatle izleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, birkaç gün önce bu yargı sürecine yönelik açıklamalarda bulunmuştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “Sokağa çıkın” çağrısına sert bir tepki gösteren Erdoğan, “Çağırdığı sokak, çıkmaz sokaktır” demişti. Bu konunun hukuki ve asayiş boyutlarıyla birlikte Kabine’de ele alınması planlanıyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Kabine’de “Terörsüz Türkiye” konusunun da görüşüleceği bekleniyor. İmralı’dan terör örgütüne yapılan silah bırakma çağrısının etkileri ile “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda atılan ve atılması gereken adımlar üzerinde durulacak. Terör örgütünün kongresini ne zaman yapacağı, nasıl silah bırakacağı ve PYD/YPG’nin bu süreçte izleyeceği yol gibi konuların kapsamlı bir şekilde tartışılması öngörülüyor.

SURİYE’DEKİ GELİŞMELER

Kabine’nin diğer bir önemli gündem maddesi ise Suriye’deki gelişmeler olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın 13 Mart’taki Şam ziyaretinin sonuçları değerlendirilecek. Ayrıca, SDG ve Şam yönetimi arasındaki ‘entegrasyon mutabakatı’nın pratikteki uygulanışı ve atılacak adımlar da ele alınacak.

GAZZE’DE ATEŞKES

İsrail’in Gazze’de ateşkesi ihlal ederek yeniden saldırılar düzenlemesi ve sonrasında patlak veren insani kriz de Kabine’nin gündemini oluşturuyor. Ayrıca, Ukrayna-Rusya savaşı ile Avrupa’nın güvenlik mimarisindeki değişim gibi konular detaylı bir şekilde ele alınacak.

EKONOMİK GELİŞMELER

Son günlerdeki ekonomik gelişmeler ve enflasyonla mücadele konuları da Kabine toplantısında görüşülecek.