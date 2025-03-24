Kabine Toplantısı, 24 Mart’ta Gerçekleşecek

Cumhurbaşkanlığı tarafından organize edilen Kabine Toplantısı, genellikle iki haftada bir Pazartesi günleri gerçekleştiriyor. Bu çerçevede, Kabine Toplantısı’nın ne zaman yapılacağı sorusuna yanıt olarak 24 Mart 2025 Pazartesi günü işaret ediliyor. Özellikle kamuoyu tarafından sabırsızlıkla beklenen açıklamalar nedeniyle, Kabine Toplantısı’nın bugün saat kaçta başlayacağı da büyük bir merak konusu haline geliyor. Peki, 24 Mart Kabine Toplantısı’nın gündem maddeleri neler? Kabine Toplantısı bugün mü?

KAMU GÜVENLİĞİ VE YARGI SÜRECİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve bazı belediye başkanları ile yöneticilerin yer aldığı “yolsuzluk ve terör” soruşturmasındaki adli süreç yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün yargı sürecine dikkat çekmişti. Ayrıca CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “Sokağa çıkın” çağrısına, Cumhurbaşkanı Erdoğan sert bir tepki göstererek, “Çağırdığı sokak, çıkmaz sokaktır” ifadesini kullanmıştı. Bu konunun bugün hukuki ve asayiş boyutuyla Kabine’de ele alınması bekleniyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE PROJESİ

Kabine’de ele alınacak bir diğer önemli konu ise “Terörsüz Türkiye” süreci olacak. İmralı’dan terör örgütüne yapılan silah bırakma çağrısının yansımaları ve “Terörsüz Türkiye” için atılan ve atılması planlanan adımlar detaylı bir şekilde değerlendirilecek. Terör örgütünün kongresini hangi tarihte toplayacağı, silah bırakma yöntemleri ve PYD/YPG’nin bu süreçte izleyeceği yol gibi konular üzerinde durulması bekleniyor.

SURİYE’DEKİ DURUM

Kabine’nin bir diğer önemli gündem maddesi ise Suriye’deki gelişmeler olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın 13 Mart’taki Şam ziyareti sonrasında gelişmeler Kabine’de değerlendirilecek. SDG ve Şam yönetimi arasındaki ‘entegrasyon mutabakatı’nın uygulanması ve bu bağlamda alınacak önlemler de konuşulacak.

GAZZE’DE ATEŞKES VE İNSANİ KRİZ

İsrail’in Gazze’de ateşkesi ihlal etmesi ve sonrasında meydana gelen insani krizin de Kabine’nin gündeminde yer alacağı bilgisi mevcut. Ayrıca Ukrayna-Rusya savaşı ve Avrupa’nın güvenlik yapısında meydana gelen değişiklikler detaylı bir şekilde ele alınacak.

EKONOMİK DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Son günlerde ekonomide meydana gelen gelişmeler ve enflasyonla mücadelenin de Kabine toplantısında görüşülmesi planlanıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 24 Mart 2025 tarihinde Beştepe’de toplanacak.