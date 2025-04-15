Kabine Toplantısı 30 Bin Öğretmen Ataması

KABİNE TOPLANTISI BAŞLADI

Kabine toplantısı, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe’de başladı. Toplantının en çok dikkat çeken konularından biri, 30 bin öğretmen ataması iddiası oldu. Toplantı öncesinde Ankara kulislerinde dolaşan bilgiler, Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer ilgili bakanlıkların atama konusunda uzlaşmaya vardığını gösteriyor. Öğretmenler, Kabine toplantısından çıkacak kararları merakla bekliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek kabine toplantısı öncesinde en çok konuşulan konu öğretmen atamaları oldu. Türkiye Gazetesi’ndeki habere göre, öğretmen atamalarının kritik kabine toplantısında ele alınması bekleniyor. Öğretmenler, 30 bin öğretmen ataması yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Toplantının ardından yapılacak açıklamaların, eğitim camiasında önemli bir etki yaratması bekleniyor.