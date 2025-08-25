Kabine Toplantısı Ahlat’ta Gerçekleşti. Erdoğan Ekonomiyi Değerlendirdi. Merkez Bankası Rekor Rezerv Açıkladı. İki Yıldır Sürdürülen Reformlar Başarılı. Yurt Dışı Şikayetler Sonuç Vermedi. İhracat Tarihimizin En Yüksek Rakamı

TOPLANTI BİTLİS’İN AHLAT İLÇESİNDE GERÇEKLEŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısı Bitlis’in Ahlat ilçesinde yapıldı. Toplantının ardından, kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi üzerine değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, Merkez Bankası rezervlerinin rekor seviyeye ulaştığını belirtti ve “Merkez Bankası rezervlerimiz, 176,5 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı. Borsamızdaki toparlanma son haftalarda hız kazandı” dedi.

EKONOMİ İYİLEŞİYOR VE SABOTAJLAR BAŞARISIZ OLDU

Erdoğan, “Değerli dostlarım, şurası bir gerçek ki son iki buçuk yıldır uyguladığımız makro ekonomik istikrar ve reform programı stres testlerini başarıyla geçmektedir” ifadelerini kullandı. İstanbul merkezli suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyon sonrasında muhalefetin ekonomiyi hedef alan sabotaj girişimlerinin başarılı olmadığını vurguladı. “Milli markalara dönük boykot çağrıları ise milletimizin basireti sayesinde kendi ellerinde patladı” diyen Erdoğan, karşıtlarının Merkez Bankası rezervleri üzerinden oluşturmaya çalıştıkları algıda da başarısız olduklarını ifade etti.

YURT DIŞI ŞİKAYET TURLARI BOŞA GİTTİ

Erdoğan, yurt dışındaki eleştirilerin sonucunda “elleri boş döndüler” ifadesini kullandı ve “Ne karşılarında süklüm püklüm oldukları batılı aktörler bunlara itibar etti, ne de ülkelerini kötüledikleri yabancı basın kuruluşları bunları umursadı. Sonuçta kaybeden ülkemiz ve hükümetimiz değil, Türkiye’yi yabancılara şikayet eden acizler oldu” şeklinde konuştu.

BORSA VE ENFLASYON VERİLERİ

Cumhurbaşkanı, borsa endeksindeki toparlanmanın son haftalarda hızlandığını, iç ve dış borçlanma maliyetlerinin düştüğünü ve Türk lirasına olan güvenin arttığını da belirtti. Enflasyondaki düşüşün 14 aydır durmaksızın devam ettiğini belirten Erdoğan, “Enflasyon beklentileri de tüm kesimlerde iyileşiyor” ifadelerini kullandı. Ayrıca, ihracat tarafında tarihi bir başarı elde ettiklerini belirterek, “25 milyar dolarla tarihin en yüksek rakamını hamdolsun yakaladık” dedi.