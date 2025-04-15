KABİNE Toplantısı Beştepe’de Başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğindeki Kabine toplantısı Beştepe’de başladı. Öğretmenlerin dikkatleri, Kabine’den gelecek haberlere çevrildi. Zirve öncesinde, Ankara kulislerinde, bakanlıkların 30 bin öğretmen ataması konusunda anlaştığına dair iddialar gündeme geldi. Bu konu, bugün masaya yatırılacak ve rakam netleştirilecek; son kararı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek.

ÖĞRETMEN ATAMALARI GÜNDEMDE

Kabine toplantısı öncesinde gündemi sarsan bir bilgi, Türkiye Gazetesi’nde ortaya çıktı. Habere göre, öğretmen atamalarının kritik bir konu olarak kabinede ele alınması bekleniyor. Bakanlıkların 30 bin öğretmen ataması için ortak bir noktada buluştuğu ifade ediliyor. Bugünkü toplantıda bu konu detaylı bir şekilde incelenecek ve rakam kesinleştirilecek. Son sözü söyleyecek kişi yine Cumhurbaşkanı Erdoğan olacak.

DIĞER GÜNDEMLER

Kabine’nin gündeminde ayrıca “Terörsüz Türkiye” için atılan ve atılması planlanan adımlar yer alıyor. İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve Suriye’deki mevcut durum da toplantının önemli konuları arasında bulunuyor. Bunun yanında, Ukrayna-Rusya savaşı çerçevesindeki son gelişmeler ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) gerçekleştirilen yolsuzluk ve terör soruşturmaları da gündeme gelecek. Kabine Toplantısı henüz sona ermedi ve toplantının akşam saatlerinde tamamlanması bekleniyor.