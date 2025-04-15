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Kabine Toplantısı Bugün Toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün yoğun bir gündemle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde Beştepe’de gerçekleştirilen zirvede, ekonomik, siyasi ve uluslararası konulara dair kritik meseleler ele alınıyor. Kabine toplantısı sırasında 30 bin öğretmen ataması ile ilgili bir açıklama yapılacak mı? Toplantı öncesi gelen bilgilere göre Türkiye Gazetesi’ndeki haber doğrultusunda öğretmen atamalarının masaya yatırılması bekleniyor.

ÖĞRETMEN ATAMALARI VE RAKAMLAR

Bakanlıkların 30 bin öğretmen ataması üzerinde ortak bir noktada buluştuğu ifade ediliyor. Bu konu Kabine toplantısında detaylı bir şekilde ele alınacak ve rakamlar netleştirilecek. Son şekilde konuya dair karar ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilecek. Ayrıca, toplantının gündeminde ‘Terörsüz Türkiye’ için atılmış ve atılması planlanan adımlar, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve Suriye’deki güncel durum gibi konular da yer alıyor.

Ukrayna-Rusya savaşı bağlamında yaşanan son gelişmelerin de ele alınması bekleniyor. Kabine toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) yapılan yolsuzluk ve terör soruşturmalarının da gündeme geleceği öğrenildi. Toplantı henüz tamamlanmadı ve sonuçların ne olacağı merakla bekleniyor.

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