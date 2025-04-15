Kabine Toplantısı Bugün Yoğun Gündemle

CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİ BUGÜN ÜZERİNE KONUŞUYOR

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün dikkat çekici gündemle bir araya geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde toplanacak kabinede, ekonomik, siyasi ve uluslararası konulardaki önemli başlıklar görüşmeye alınacak. Toplantı öncesinde, kulislere sızan bilgilere göre öğretmen atamalarının kritik bir konu olarak masaya yatırılması bekleniyor.

Türkiye Gazetesi’ndeki habere göre, Bakanlıkların 30 bin öğretmen ataması konusunda uzlaşmaya vardığı ifade ediliyor. Bugün yapılacak kabine toplantısında bu konu ele alınıp kesin rakam belirlenecek. Son kararı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek. Öte yandan, kabinenin gündeminde “Terörsüz Türkiye” için atılan ve atılması planlanan adımlar, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve Suriye’deki güncel durum da yer alıyor.

Ukrayna-Rusya savaşı çerçevesinde son dönem gelişmelerinin de görüşüleceği kabine toplantısında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki (İBB) yolsuzluk ve terör soruşturmaları da ele alınacak. Toplantının çok yönlü bir gündemi olacağı ve önemli kararların alınabileceği öngörülüyor.