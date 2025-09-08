Kabine Toplantısı, Erdoğan’ın Başkanlığında Başladı

CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİ TOPLANDI

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen bu önemli toplantı saat 16.30’da başlayarak gündemdeki kritik konuları ele alacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı’nda, Terörsüz Türkiye hedefine yönelik gelişmelerin yanı sıra Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi komisyonunun yürütmekte olduğu çalışmalar üzerinde durulacak. Ayrıca, Suriye’deki güncel gelişmeler ve İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının da toplantıda ele alınacağı ifade ediliyor.

Toplantının sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gündeme dair açıklama yapması bekleniyor. Bu açıklamanın, özellikle toplantıda görüşülen konularla ilgili önemli bilgiler içermesi öngörülüyor.