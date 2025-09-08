Haberler

Kabine Toplantısı, Erdoğan’ın Başkanlığında Başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen bu önemli toplantı saat 16.30’da başlayarak gündemdeki kritik konuları ele alacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı’nda, Terörsüz Türkiye hedefine yönelik gelişmelerin yanı sıra Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi komisyonunun yürütmekte olduğu çalışmalar üzerinde durulacak. Ayrıca, Suriye’deki güncel gelişmeler ve İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının da toplantıda ele alınacağı ifade ediliyor.

Toplantının sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gündeme dair açıklama yapması bekleniyor. Bu açıklamanın, özellikle toplantıda görüşülen konularla ilgili önemli bilgiler içermesi öngörülüyor.

Nevşehir’de, Gazze İçin Etkinlik Düzenlendi

Bir etkinlikte, AK Parti Gençlik Kolları, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Gazzeli çocuklar anısına boş sıralara okul çantası ve oyuncaklar bıraktı. Eğitim haklarının ihlaline dikkat çekildi.
Edirne’de Yanan Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Edirne'de bir Bulgar sürücünün aracı, seyir halindeyken alev aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü, fakat araç kullanılamaz hale geldi.

