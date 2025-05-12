Kabine Toplantısı’nda Kritik Başlıklar Var

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ

Kabine toplantısı, yoğun bir gündemle iç ve dış politikada önemli konuları ele almak için toplanıyor. Toplantının tarihi ve saati ise merak ediliyor. “12 Mayıs Kabine Toplantısı gündeminde neler var?” sorusuna verilen ön bilgiyle yanıtlar netleşiyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

PKK’nın kendini feshettiğini açıklamasıyla birlikte, güvenlik politikaları ve iç-dış operasyonlar yeniden gözden geçiriliyor. Toplantıdaki amaç, “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda atılacak adımların değerlendirilmesi.

DÜNYA GÜNDEMİ VE DIŞ POLİTİKA

Rusya-Ukrayna savaşı, Gazze’deki son gelişmeler, Suriye’nin kuzeyine yönelik durumlar ve Pakistan-Hindistan arasındaki ateşkes süreci, toplantının dış politika başlıkları olarak masaya yatırılacak.

EKONOMİ POLİTİKALARI VE ENFLASYONLA MÜCADELE

Yüksek enflasyon, gıda fiyatlarındaki artış ve emekli maaşlarına yönelik yeni düzenlemeler toplantıda ele alınacak. Ayrıca, asgari ücret ve memur maaşlarına ilişkin talepler de gündeme gelebilir.

KENTSEL YENİDEN YAPILANMA VE SOSYAL YARDIMLAR

6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelerdeki konut projeleri, altyapı çalışmaları ve sosyal yardımlar, kabine toplantısının öncelikli gündem maddeleri arasında yer alıyor.